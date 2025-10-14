Palermo C5, primo ko in campionato: rosanero sconfitti 6 - 2 dall'Akragas ​​

Il Palermo Calcio a 5 incassa la prima sconfitta stagionale nel campionato di Serie C1, girone A. Al Palazzetto “La Malfa” di Agrigento, i rosanero di coach Rizzo sono stati superati 6-2 dall’Akragas Futsal, protagonista di una prestazione solida e cinica.

L’inizio di gara è tutto di marca agrigentina: i padroni di casa prendono subito il controllo e, nei primi 15 minuti, indirizzano il match. Granata apre le marcature sfruttando un’indecisione difensiva, poi Colore raddoppia su calcio di punizione e Ruvio firma il tris in contropiede. Il Palermo prova a reagire con due buone occasioni di Musso, ma senza trovare la via del gol. Il primo tempo si chiude così sul 3-0 per i biancazzurri.

Nella ripresa i rosanero provano a rientrare in partita con la rete di Orlando, ma l’Akragas non si lascia sorprendere e colpisce ancora con Toledo, autore di due gol in pochi minuti. Orlando trova la seconda marcatura personale, ma il finale è ancora dell’Akragas, che chiude i conti con la tripletta di Toledo per il definitivo 6-2.







Per il Palermo C5, una battuta d’arresto che non cancella il buon avvio di stagione, ma che impone di reagire subito nel prossimo turno per restare agganciati alle zone alte della classifica.

