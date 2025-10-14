Serie D, il Messina aggiudicato al Racing City Group ​​

Il ramo sportivo dell’Acr Messina è stato ufficialmente aggiudicato al Racing City Group, che dovrà ora completare tutti i passaggi formali previsti dalla procedura fallimentare. La priorità sarà il versamento dei fondi successivi alla prima cauzione di 50mila euro, somma che aveva già consentito di prolungare l’esercizio provvisorio per un altro mese, garantendo continuità gestionale alla curatela e al club.

Come chiarito dalla curatrice fallimentare Maria Di Renzo, entro 15 giorni il Racing City Group dovrà versare i 150mila euro residui e accollarsi il debito sportivo di 640mila euro ereditato dal vecchio Acr Messina. Da questo momento, il gruppo subentrante sarà responsabile di tutti gli oneri della gestione sportiva fino al trasferimento ufficiale del titolo, coprendo anche le spese legate all’esercizio provvisorio, che dovranno essere corrisposte alla curatela. Parte delle somme necessarie potrebbe essere recuperata tramite l’escussione della fideiussione da 350mila euro depositata la scorsa stagione dall’ex presidente Pietro Sciotto. Gli eventuali incassi del periodo transitorio, invece, spetteranno direttamente al Racing City Group.

All’udienza erano presenti, in rappresentanza degli acquirenti, il procuratore speciale Raimondo Adamo e l’avvocato Giovanni Quartarone, ex arbitro della CAN C e, fino allo scorso gennaio, addetto agli arbitri dell’Acr nella gestione Sciotto. Tra il pubblico ha seguito l’aggiudicazione anche Enrico Strano, ex vicepresidente dell’Acireale e attuale vicepresidente del Racing Catania Women, che collabora già con il CEO di Racing City Group e Global Capital Justin Davis e con il presidente Morris Pagniello.







Con questo passaggio, il Racing City Group compie un passo decisivo verso la piena acquisizione del club, aprendo una nuova fase per il Messina, chiamato ora a riconquistare stabilità economica e credibilità sportiva dopo mesi di incertezza.

