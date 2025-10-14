Modena, Chichizola: "Andremo a Palermo per fare una grande gara" ​​

Leandro Chichizola, portiere del Modena, è intervenuto alla trasmissione “Gialli di sera” su TRC Modena per commentare, tra le altre cose, la sfida contro il Palermo, in programma domenica 19 ottobre al “Barbera”.

“Palermo? Andremo lì con le nostre armi, pronti a giocarcela – ha dichiarato -. Cerchiamo sempre di imporre il nostro gioco, sia con il possesso palla che senza, con umiltà e piedi per terra. Conosciamo il valore del Palermo: ha giocatori importanti, di categoria, e in casa è ancora più temibile”.

“Noi proveremo a fare una grande prestazione, come cerchiamo di fare ogni domenica – ha aggiunto -. Alla fine, è una partita come le altre: affrontiamo tutte le gare con lo stesso spirito, perché valgono sempre tre punti.”







Su Palumbo, ex della gara, ha aggiunto: “L’ho conosciuto quest’estate: è un bravo ragazzo, e sono certo che ora darà tutto per il Palermo. Noi cercheremo di limitarlo”.

