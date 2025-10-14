Palermo – Modena, entusiasmo alle stelle: superata già quota 30mila

Continua a crescere a ritmo sostenuto il numero di spettatori attesi al “Renzo Barbera“ per la sfida tra Palermo e Modena, in programma domenica 19 ottobre alle ore 15.00.

A martedì, con ancora oltre cinque giorni al fischio d’inizio, sono già 30.244 i tagliandi emessi per un match che potrebbe valere il primo posto in classifica dopo otto giornate. Un dato impressionante, già vicinissimo al record stagionale registrato contro il Bari, quando gli spettatori presenti furono 32.363, di cui 15.859 biglietti venduti.

Tutti gli indizi portano verso un probabile sold out. Quel che è certo è che, per la quinta – o sesta, se si considera anche l’amichevole estiva contro il Manchester City – partita consecutiva, il Barbera supererà la soglia dei 30mila spettatori.







Le gare precedenti confermano il trend positivo di affluenza: contro il Venezia erano in 31.993, contro il Bari 32.363, contro il Frosinone 32.181 e contro la Reggiana 30.868. L’amichevole con il Manchester City ha invece fatto registrare il dato più alto finora, con ben 34.665 titoli emessi.

LEGGI ANCHE

PALERMO, RANOCCHIA SCALPITA