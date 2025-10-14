Italia – Israele, le formazioni ufficiali
Diversi cambi di formazione rispetto alla vittoria contro l’Estonia. Gattuso passa alla difesa a tre: Mancini prende il posto di Bastoni, squalificato, mentre Cambiaso viene schierato sulla fascia destra al posto di Orsolini. A centrocampo spazio a Locatelli, affiancato da Barella e Tonali. In attacco Raspadori sostituisce l’infortunato Kean,
Le formazioni ufficiali (calcio d’inizio ore 20.45)
ITALIA (3-5-2): 1 Donnarumma; 22 Di Lorenzo, 23 Mancini, 13 Calafiori; 20 Cambiaso, 18 Barella, 5 Locatelli, 8 Tonali, 3 Dimarco; 9 Retegui, 10 Raspadori.
A disposizione: 12 Meret, 14 Vicario, 2 Gabbia, 4 Spinazzola, 6 Udogie, 2 Coppola, 7 Orsolini, 17 Frattesi, 19 Cambiaghi, Piccoli, 15 Esposito.
Ct. Gattuso.
ISRAELE (4-3-3): 18 Glazer; 2 Dasa, 5 Blorian, 4 Baltaxa, 3 Revivo; 15 E. Peretz, 11 Gloukh, 13 Khalaili; 20 Biton, 10 Solomon; 9 Baribo.
A disposizione: Peretz, Tzur, Gropper, Stoinov, Gandelman, Azoulay, Noy, Mizrahi, Shua, Abu Fani, Turgeman, Toriel.
Ct. Ran Ben Shimon.