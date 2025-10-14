Baldini non si ferma più: ‘manita’ all’Armenia e quarta vittoria di fila per l’Italia U21
L’Italia Under 21 di Silvio Baldini continua a volare. Gli azzurrini vincolo la quarta gara consecutiva sotto la gestione dell’ex tecnico del Palermo e superano l’Armenia con un secco 5 – 1 nel match valido per le qualificazioni agli Europei di categoria, salendo così a quota 12 punti in classifica, a punteggio pieno al pari della Polonia.
La gara
La partita si è rivelata più complicata del previsto, almeno nel primo tempo: l’Italia domina nel possesso ma spreca un’occasione d’oro al 26′, quando Ndour fallisce un calcio di rigore.
Al 72′ è ancora il classe 2008 del Lecce a colpire, realizzando la doppietta personale e mettendo in cassaforte il match. Tre minuti dopo arriva anche il poker, firmato da Fini. L’unica nota stonata arriva poco dopo: l’Armenia accorcia le distanze approfittando di un errore in disimpegno del portiere Palmisani, che consegna palla a Vardanyan per il gol del 4 – 1.
All’85’, Fortini, entrato da pochi minuti, commette un’ingenuità facendosi ammonire due volte nel giro di due minuti, lasciando così la squadra in dieci. Nel recupero c’è tempo anche per la quinta rete azzurra, firmata da Ekathor, che chiude il match sul definitivo 5 – 1.
Il prossimo impegno
Il prossimo appuntamento degli azzurrini è fissato per il 14 novembre, in trasferta contro la Polonia: sarà uno scontro diretto fondamentale per il primo posto nel girone.