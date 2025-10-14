Italia - Israele 3 - 0, LE PAGELLE: playoff blindati. Retegui super, bene Donnarumma ​​

Italia – Israele 3 – 0 | Marcatori: 47′ p.t. Retegui (I), 29′ s.t. Retegui (I), 48′ s.t. Mancini (I)

Saranno playoff per l’Italia. Sì, perché realisticamente parlando la differenza reti della Norvegia è irraggiungibile e servirebbero goleade fuori dalla realtà per ribaltare la situazione. Gli azzurri non brillano, soprattutto nel primo tempo, quando solo un super Donnarumma evita lo svantaggio. A sbloccare il match, allo scadere della prima frazione, è Retegui, vero protagonista della serata con una doppietta.

A novembre gli ultimi due impegni del girone, contro Moldavia e Norvegia. Sarà fondamentale mantenere il filotto di vittorie — arrivato a quattro — per continuare a costruire fiducia e slancio nel gruppo guidato da Gattuso. L’obiettivo resta chiaro: rientrare tra le 48 squadre che prenderanno parte al prossimo Mondiale, un traguardo che l’Italia manca dal 2014.







ITALIA: Donnarumma 7; Di Lorenzo 6, Mancini 6,5, Calafiori 6; Cambiaso 6,5 (dal 40′ s.t. Spinazzola s.v.), Barella 6, Locatelli 5,5 (dal 40′ s.t. Cristante s.v.), Tonali 5,5 (dal 47′ s.t. Piccoli s.v.), Dimarco 6; Retegui 7,5 (dal 47′ s.t. Cambiaghi s.v.) Raspadori 5 (dal 1′ s.t. Pio Esposito 5,5).

ISRAELE: Glazer 6; Dasa 6 (dal 44′ s.t. Mizrahi s.v.), Blorian 5,5, Baltaxa 5, Revivo 5,5; E. Peretz 6 (dal 30′ s.t. Abu Fani 6), Gloukh 5,5, Khalaili 6 (dal 27′ s.t. Turiel 5,5) ; Biton 5, Solomon 5,5 (dal 44′ s.t. Shua), Baribo 5,5 (dal 27′ s.t. Turgeman 5,5).

I MIGLIORI

Retegui 7,5: In un primo tempo opaco per gli azzurri ha il grande merito di conquistarsi il rigore e, con coraggio, presentarsi sul dischetto dopo l’errore contro l’Estonia. Questa volta non sbaglia: segna il gol del vantaggio che sblocca il match e fa tirare un sospiro di sollievo. Nella ripresa s’inventa una perla col destro a giro sul secondo palo. Cinque gol nelle ultime quattro gare in nazionale per l’ex Atalanta: numeri importanti.

Donnarumma 7: Il fatto che sia tra i migliori in campo dice molto sulle difficoltà incontrate dall’Italia. Nel primo tempo salva il risultato con un autentico miracolo su Salomon, mentre nella ripresa è bravissimo a respingere una conclusione potente di Peretz. L’errore contro l’Estonia resta un episodio isolato: prestazione pienamente riscattata.

I PEGGIORI

Raspadori 5: Viene schierato titolare al fianco di Retegui per sostituire l’infortunato Kean, ma stavolta il numero 10 non incide. Mai realmente pericoloso, né con il pallone tra i piedi (appena 17 tocchi in tutto il primo tempo), né nei movimenti senza palla. Prestazione sottotono, e Gattuso lo sostituisce all’intervallo per far spazio a Pio Esposito.

Baltaxa 5: Per 45 minuti non corre grandi rischi, anche complice un primo tempo sottotono dell’Italia. Ma rovina tutto allo scadere della frazione con un’ingenuità clamorosa: arriva in ritardo su Retegui e lo stende in area con un intervento scomposto, regalando agli azzurri il rigore che cambia la partita.