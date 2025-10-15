Iachini: "Palermo, c'è davvero tutto per centrare il traguardo" ​​

Beppe Iachini, ex allenatore di Palermo e Fiorentina tra le altre, è stato intervistato per TMW e ha parlato del buon cammino intrapreso dalla squadra di Inzaghi in questo avvio di stagione.

“Ritengo che ci sia tutto per fare bene. L’ambiente è partito con grande fiducia, c’è davvero tutto per centrare il traguardo. Quando arrivai c’era un clima poco felice, poi vincemmo il campionato e valorizzammo tanti giovani. Quest’anno mi sembra che il clima sia positivo“, afferma.

Iachini è stato l’ultimo allenatore che ha centrato la promozione dalla B alla A. “Rimane una grande soddisfazione. Sono affezionato a Palermo e al Palermo, stravincere il campionato è stato davvero bello. Non era scontato – dice – . Ma essere arrivato in un momento difficile e aver ribaltato la situazione e portato la squadra in A è stata una grande gioia”.







“Trovai un giovane Belotti e un altrettanto giovane Dybala. Vazquez fuori rosa. Abbiamo fatto tante cose importanti. Quel gruppo, con gente giusta come Sorrentino, Rispoli, Vitiello e tanti altri, ci ha dato grandi gioie”, conclude.

