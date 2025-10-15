GdS - "Palermo, c'è bisogno pure delle reti dei mediani" ​​

“Adesso il Palermo cerca anche i gol dai suoi centrocampisti“. Scrive così Salvatore Orifici, che sulle pagine del Giornale di Sicilia sottolinea il bisogno di ritrovare le reti dei mediani, che sono un po’ mancate in questo avvio di campionato.

Dei nove gol segnati dal Palermo fin qui, solo uno è stato siglato da un centrocampo. Si tratta di Gomes nella gara vinta contro il Bari. Stanno mancando i gol di Segre, di solito abituato a inserirsi ma che nel sistema di gioco pensato da Inzaghi ha compiti diversi dagli altri anni.

Per caratteristiche e statistiche, anche Ranocchia potrebbe contribuire in zona gol, ma anche lui agisce in maniera diversa rispetto alle stagioni precedenti, è più costruttore che incursore.







LEGGI ANCHE

IACHINI: “PALERMO, C’È TUTTO PER CENTRARE IL TRAGUARDO”