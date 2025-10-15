De Biasi: "Palermo, col Modena sarà una gara sentita e carica di tensione" ​​

Palermo – Modena si avvicina e un doppio ex, Gianni De Biasi, ha parlato di uno dei match più importanti in questo avvio di stagione. De Biasi ha indossato la maglia rosanero da calciatore e ha allenato il Modena dal 1999 al 2003.

“Sarà una partita sicuramente molto sentita e carica di tensione, perché giocano la prima contro la seconda – dice in un’intervista per Pianeta Serie B – . Palermo e Modena sono partite molto bene e questa partita può essere vinta sulla base credo di un episodio. Sono due squadre con più o meno la stessa caratura. Magari il Palermo non è regime completo dal punto di vista delle potenzialità, ma è una squadra costruita per vincere“.

Sui due allenatori, dice: “Inzaghi conosce l’ambiente, i calciatori e ha entusiasmo. Lui sa che in Serie B è più facile adattarsi e giocare per vincere, mentre se fosse rimasto in A avrebbe potuto lottare soltanto per non retrocedere. Sottil? Sta facendo cose strepitose. Il Modena sta disputando un campionato incredibile e ora c’è anche tanto entusiasmo. Io credo che lui sia un allenatore che debba fare la sua strada, è ripartito con umiltà”.







