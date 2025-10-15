CorSport - "Palermo più duttile. Inzaghi a sorpresa" ​​

Il Palermo di Inzaghi sta dimostrando che uno spirito coeso e la duttilità di molti degli effettivi possono risultare un plus se ben applicati. La squadra risponde nel suo complesso e non risente dello spostamento del singolo.

Paolo Vannini, sulle pagine del Corriere dello Sport, approfondisce il tema della duttilità. Sono tante le soluzioni possibili per il match contro il Modena. Inzaghi ha studiato varianti in questa sosta, provando Ceccaroni centrale con Veroli a sinistra, per esempio.

Sulle fasce, probabile la solita alternanza: la corsia destra se la contenderanno Diakité e Gyasi, dall’altro lato Augello non è in discussione. In mezzo, la coppia di cursori potrebbe essere ancora Gomes–Blin ma Segre spinge forte, mentre Palumbo e Brunori dovrebbero andare in appoggio di Pohjanpalo, rientrato in sede dopo l’impegno con la Finlandia.







