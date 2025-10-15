Cesena, il d.s. Fusco: "Palermo e Venezia sono le squadre più forti" ​​

Filippo Fusco, direttore sportivo del Cesena, è stato intervistato per Radio Sportiva e ha commentato l’avvio di campionato, indicando Palermo e Venezia come squadre più forti della categoria.

“Ho visto un grandissimo Venezia, se smaltirà le scorie della retrocessione potrà far bene. Loro ed il Palermo sono le due squadre più forti. Poi ci metto il Monza. Il Modena sta facendo bene ma anche lo Spezia può ancora ambire a traguardi importanti”, afferma.

Sugli obiettivi del Cesena, dice: “È prematuro parlarne. La scorsa stagione abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed ora tutti ci aspettano. Dobbiamo continuare a giocare in modo sbarazzino vivendo alla giornata. Di sicuro puntiamo a mantenere la categoria e valorizzare i giovani. Le vittorie in trasferta sono la testimonianza che lottiamo per vincere su ogni campo“.







