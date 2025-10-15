Il Palermo ‘libera’ Dionisi: l’allenatore andrà all’Empoli ​​

Oggi dovrebbe essere il giorno della risoluzione del contratto tra il Palermo e Alessio Dionisi. Le parti sono al lavoro per definire gli ultimi dettagli e arrivare all’accordo definitivo, che potrebbe essere ufficializzato nelle prossime ore. Una volta sistemata la questione, l’allenatore sarà libero di firmare con l’Empoli, club con cui ha già un’intesa di massima.

Dionisi ha infatti trovato l’accordo con la società toscana, accettando un sacrificio economico sullo stipendio. A Palermo percepiva circa 700mila euro a stagione, con un contratto valido fino a giugno e un’opzione di rinnovo in caso di promozione in Serie A. Si tratta di cifre fuori portata per l’Empoli, che deve ancora pagare gli ingaggi di D’Aversa e dell’esonerato Pagliuca.

Dettagli e nuovi scenari

L’ex tecnico rosanero ha quindi accettato una riduzione dell’ingaggio, ma anche il Palermo dovrà contribuire alla chiusura dell’accordo. Le parti stanno limando gli ultimi aspetti economici legati alla risoluzione. Il nodo non riguarda solo Dionisi: al centro del confronto tra i due club c’è anche il destino dei cinque membri del suo staff. Tre dovrebbero seguirlo a Empoli, mentre due resterebbero a libro paga del Palermo.







Da martedì 14 ottobre Dionisi si trova già in zona Empoli, pronto a iniziare la sua nuova avventura. Per lui si tratta di un ritorno nella piazza dove, nella stagione 2020/21, aveva conquistato la promozione in Serie A: un legame forte che adesso è pronto a rinvigorirsi.

LEGGI ANCHE

IACHINI: “PALERMO, C’È TUTTO PER CENTRARE IL TRAGUARDO”