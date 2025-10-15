Catania, il d.s. Pastore: "Ci mancano due punti. Col Trapani non fu dato un rigore netto" ​​

Il direttore sportivo del Catania, Ivano Pastore, è intervenuto ai microfoni di LiraTv per commentare la prossima gara di campionato contro la Salernitana. In caso di vittoria, gli etnei potrebbero portarsi a un solo punto di distanza dai granata primi.

Nel suo intervento, Pastore non ha mancato di sottolineare alcuni episodi arbitrali controversi, come quello della sfida contro il Trapani, quando – a suo dire – al Catania è stato negato un rigore evidente.

“Si affrontano due squadre costruite per provare a vincere il campionato – ha esordito il dirigente rossazzurro –. In corsa ci sono anche Benevento, Crotone e la sorpresa Casarano. Ora però parla il campo: saranno i 90 minuti a dire la verità, e il Catania proverà a per vincere e accorciare il distacco dalla Salernitana“.







Pastore ha poi riconosciuto la solidità della squadra avversaria, sottolineando però le mancanze subite dal Catania. “In alcune partite la Salernitana ha raccolto più di quanto meritasse, ma questo è merito di chi guida la squadra. Io, però, preferisco concentrarmi su di noi. Secondo me ci mancano due punti: contro il Trapani non ci è stato concesso un rigore netto“, ha dichiarato.

Infine, uno sguardo d’insieme alla sfida in arrivo: “Quella contro la Salernitana sarà la decima partita di campionato: è una gara importante, ma non ancora decisiva. Non mi sorprende la loro partenza: puntano chiaramente alla vittoria finale”, ha concluso.

LEGGI ANCHE

IL PALERMO ‘LIBERA’ DIONISI