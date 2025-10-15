Palermo – Modena, gara affidata a un arbitro internazionale: la designazione completa ​​

Redazione 15/10/2025 12:24

È Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro designato per PalermoModena, gara valida per l’8a giornata di Serie B, in programma domenica 19 ottobre, alle 15, allo stadio “Renzo Barbera”. Si tratta di un arbitro di spessore, spesso chiamato a dirigere incontri importanti anche in Serie A.

Chiffi fa parte della lista FIFA dal 2022, un riconoscimento che conferma come venga ritenuto idoneo a dirigere partite internazionali. Arbitra in massima serie dal 2014, è in organico alla CAN A dal 2018 e vanta esperienza anche nelle competizioni UEFA. Nel 2022, inoltre, ha ricevuto il Premio Stefano Farina come arbitro emergente con qualità tecniche e umane.

Con il Palermo, Chiffi ha cinque precedenti, tutti piuttosto datati. Tra questi, la gara d’andata dei playoff per la Serie A nella stagione 2017-18 contro il Frosinone, vinta dai rosa per 2-1. Sempre in quei playoff ha diretto la semifinale d’andata contro il Venezia al “Penzo”, terminata 1-1.



Gli altri tre precedenti risalgono alla stessa stagione di campionato: una sconfitta contro il Perugia (1-0) e due pareggi, contro Venezia al “Barbera” (0-0) e contro il Foggia in trasferta (1-1).

Chiffi sarà assistito da Rossi e Laghezza, con Pacella designato come quarto uomo. Al VAR ci sarà Aureliano, mentre Prenna svolgerà il ruolo di AVAR.

La designazione completa

PALERMO – MODENA Domenica 19/10 h. 15:00

CHIFFI

ROSSI M. – LAGHEZZA

IV:     PACELLA

VAR:     AURELIANO

AVAR:       PRENNA

