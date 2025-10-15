Palermo – Modena, gara affidata a un arbitro internazionale: la designazione completa ​​

È Daniele Chiffi della sezione di Padova l’arbitro designato per Palermo – Modena, gara valida per l’8a giornata di Serie B, in programma domenica 19 ottobre, alle 15, allo stadio “Renzo Barbera”. Si tratta di un arbitro di spessore, spesso chiamato a dirigere incontri importanti anche in Serie A.

Chiffi fa parte della lista FIFA dal 2022, un riconoscimento che conferma come venga ritenuto idoneo a dirigere partite internazionali. Arbitra in massima serie dal 2014, è in organico alla CAN A dal 2018 e vanta esperienza anche nelle competizioni UEFA. Nel 2022, inoltre, ha ricevuto il Premio Stefano Farina come arbitro emergente con qualità tecniche e umane.

Con il Palermo, Chiffi ha cinque precedenti, tutti piuttosto datati. Tra questi, la gara d’andata dei playoff per la Serie A nella stagione 2017-18 contro il Frosinone, vinta dai rosa per 2-1. Sempre in quei playoff ha diretto la semifinale d’andata contro il Venezia al “Penzo”, terminata 1-1.







Gli altri tre precedenti risalgono alla stessa stagione di campionato: una sconfitta contro il Perugia (1-0) e due pareggi, contro Venezia al “Barbera” (0-0) e contro il Foggia in trasferta (1-1).

Chiffi sarà assistito da Rossi e Laghezza, con Pacella designato come quarto uomo. Al VAR ci sarà Aureliano, mentre Prenna svolgerà il ruolo di AVAR.

La designazione completa

PALERMO – MODENA Domenica 19/10 h. 15:00

CHIFFI

ROSSI M. – LAGHEZZA

IV: PACELLA

VAR: AURELIANO

AVAR: PRENNA

