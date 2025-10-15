Palermo, risolto il contratto con Alessio Dionisi / UFFICIALE ​​

Redazione 15/10/2025 18:21

Alessio Dionisi non è più sotto contratto con il Palermo: il club rosanero ha comunicato di aver risolto consensualmente l’accordo che lo legava all’allenatore toscano, pronto ad accasarsi all’Empoli.

Dionisi ha già trovato l’accordo con il club toscano, andrà a sostituire l’esonerato Pagliuca. Per far ciò l’ormai ex Palermo è andato incontro all’Empoli accettando uno stipendio molto più basso di quello che percepiva in rosanero.

Si tratta di un ritorno per Dionisi: già nel 2020/21 aveva guidato l’Empoli, portandolo alla promozione in Serie A. L’allenatore ospiterà il Palermo il 7 dicembre al Castellani.



