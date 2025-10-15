Palermo, 4 calciatori alla Rinascente: entusiasmo nonostante il maltempo / FOTO – VIDEO ​​

Continua l’entusiasmo in casa Palermo: il club rosanero ha dato appuntamento ai tifosi alla Rinascente, rinomato negozio di via Roma. Ad aspettare i supporters rosa c’erano Bardi, Vasic, Corona e Pierozzi.

I quattro rosanero hanno firmato autografi e concesso delle foto: un altro pomeriggio a tu per tu tra il Palermo e la sua gente, dopo quello vissuto al “Barbera” con Le Douaron e Augello qualche giorno fa. Sempre bella la risposta dei tifosi, che nonostante il poco preavviso e il maltempo hanno risposto presente.

E all’orizzonte c’è Palermo – Modena: questa domenica è in programma l’attesissimo big match che vedrà coinvolte la prima e la seconda della classe. I tifosi presenti allo stadio saranno oltre 30 mila.









LEGGI ANCHE

IL PALERMO ‘LIBERA’ DIONISI