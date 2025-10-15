Bari, Nikolaou pienamente recuperato: l'ex Palermo si allena già in gruppo ​​

Dimitrios Nikolaou subito a disposizione del Bari: il difensore ex Palermo aveva riportato una lesione di basso grado all’adduttore destro durante la sfida contro il Padova, ma secondo quanto riportato dal club pugliese, si allena già in gruppo.

“Questa mattina, dopo un approfondito prologo in sala video, i biancorossi si sono allenati sul terreno dell’Antistadio incentrando il lavoro di giornata su esercitazioni tattiche a tutto campo finalizzate allo sviluppo dell’azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Regolarmente in gruppo Dimitrios Nikolaou, tabella di lavoro differenziato per Francesco Vicari; assenti i nazionali Dorval e Mavraj”, si legge nel sito del Bari.

Nikolaou è una pedina importante per Caserta: prima della sua sostituzione per infortunio contro il Padova, non aveva saltato neanche un minuto. Il greco sarebbe già pronto per il match post sosta contro la Reggiana.







