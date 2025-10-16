Lucarelli: "Palumbo forte, sprecato per la B. Col Modena sarà una bella gara" ​​

“È un giocatore forte, sprecato per la Serie B, che avrebbe meritato palcoscenici diversi per le potenzialità che ha”. Sono le parole do Cristiano Lucarelli che si esprime su Palumbo (e non solo) al Giornale di Sicilia.

“Negli ultimi anni è cresciuto tantissimo, anche dal punto di vista mentale. In questa categoria risulta determinante. Io l’ho fatto giocare in tutte le posizioni. Ovunque ha garantito giocate e prestazioni di altissimo livello”.

Poi, il Modena. “Una squadra forte, ha preso un allenatore bravo e c’è una società molto solida economicamente. Una bellissima partita, tra due allenatori bravi, molto concreti che si conoscono. Prevedo molto equilibrio”, dice.





