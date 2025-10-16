CorSport - "Pohjanpalo - Brunori, ecco i gol" ​​

Il Modena rappresenta una delle vittime principali sia per Pohjanpalo che per Brunori. Joel, ai tempi della sua esperienza al Venezia, ha segnato ben sei reti contro questa squadra, tra cui un notevole poker realizzato il 1° maggio 2023, composto da tre gol su azione e uno su rigore.

Brunori, invece, presenta una particolare statistica nei confronti degli emiliani: dal ritorno del Palermo in Serie B, in ogni stagione ha sempre realizzato almeno una rete contro di loro. Entrambi i giocatori vantano numeri che confermano le aspettative.

La media gol di Pohjanpalo con la maglia rosanero è impressionante, con 13 reti in 22 partite, più di un gol ogni due gare, accompagnata da numerosi legni colpiti e una costante presenza nell’area avversaria che mette in difficoltà qualsiasi difesa. Lo riporta il Corriere dello Sport.







Brunori ha mantenuto livelli simili per due stagioni consecutive con 17 gol a campionato; lo scorso anno alcune difficoltà lo hanno limitato a quota 9 reti e attualmente non figura ancora tra i marcatori poiché gioca meno e svolge un ruolo diverso affiancando il “vichingo”. Tuttavia, Inzaghi è convinto che presto anche lui tornerà a incidere.