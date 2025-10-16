Repubblica - "Palermo contro Modena, una sfida al vertice che parte dalla difesa" ​​

Rosanero e gialloblu aspirano a realizzare la prima vera fuga stagionale grazie, soprattutto, alle rispettive difese che, dopo sette giornate di campionato, si confermano le migliori con un netto vantaggio su tutte le altre squadre del torneo.

Con appena tre gol subiti ciascuna, gli allenatori di Palermo e Modena, Filippo Inzaghi e Andrea Sottil, hanno applicato con efficacia il principio fondamentale del “primo obiettivo è non subire reti”. La composizione delle due retroguardie, arricchita da giocatori esperti per la categoria e portieri affidabili come Jesse Joronen per il Palermo e Leandro Chichizola per il Modena, consente a entrambe le squadre di vantare numeri in termini di gol concessi superiori persino a quelli di club prestigiosi quali Inter, Juventus, Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Paris Saint-Germain.

Palermo e Modena rappresentano inoltre una concreta testimonianza del noto assioma calcistico secondo cui la fase difensiva parte dagli attaccanti. Infatti, sono proprio le punte a recuperare palloni e generare occasioni che allontanano il pericolo dalla propria area ma al contempo creano opportunità offensive contro gli avversari.







Le squadre guidate da Inzaghi e Sottil si distinguono infatti come prime nella classifica dei tiri verso la porta avversaria: i gialloblu si sono distinti maggiormente con 13 gol in 7 partite; mentre i rosanero seguono con 9 reti segnate in attesa della prima marcatura del capitano Brunori.