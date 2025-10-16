Di Donato: “Inzaghi è una garanzia, sta facendo un cammino straordinario”

“Pippo Inzaghi è una garanzia. E’ un allenatore che ti porta passione, entusiasmo, determinazione”. Lo dice a Tuttomercatoweb Daniele Di Donato, che parla del Palermo e del suo nuovo allenatore.

“Sta facendo un cammino straordinario, la società è forte e il pubblico si commenta da solo. Spero sia l’anno giusto”. Poi, la serie C. “Spero che vada su il Vicenza, ha investito tanto e per poco non è riuscito a salire. Con Gallo e con una rosa competitiva è giusto che torni in B”.

“L’Arezzo è quadrato. Nel Girone C invece ci sono le solite: Benevento, Catania e Salernitana”, conclude.





