Palermo – Modena, circa 160 biglietti acquistati per il settore ospiti
Non mancherà il supporto dei tifosi del Modena in occasione del big match dell’8a giornata contro il Palermo, in programma allo stadio “Barbera”. Secondo quanto riportato da Parlandodisport.com, sono circa 160 i sostenitori gialloblù che hanno già acquistato il biglietto per il settore ospiti.
Un numero destinato a crescere, considerando che la vendita resterà aperta fino alle ore 19 di sabato. I residenti nella provincia di Modena potranno acquistare esclusivamente i tagliandi per il settore ospiti e solo se aderenti ai programmi di fidelizzazione del Modena FC, come previsto dalle autorità competenti.
Al “Barbera” si prevede una cornice di pubblico delle grandi occasioni: si va infatti verso il tutto esaurito per i tifosi rosanero, che hanno già esaurito i posti in Curva Nord. Restano disponibili soltanto gli ultimi biglietti per Curva Sud inferiore, Gradinata laterale e Tribuna.
