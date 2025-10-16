Palermo – Modena, le probabili formazioni: dubbi a centrocampo e sulla trequarti

(AGGIORNATO IL 16 OTTOBRE, ORE 11.43). Ecco le probabili formazioni di Palermo – Modena, match valido per la 8a giornata della Serie B 2025/26 (appuntamento domenica 19 ottobre, alle ore 15, stadio “Renzo Barbera” di Palermo):

PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Pierozzi, Peda, Ceccaroni; Gyasi, Segre, Blin (Gomes), Augello; Palumbo, Le Douaron (Brunori); Pohjanpalo.

Indisponibili: Bardi, Bani







Squalificati: /

MODENA (3-5-2): Chichizola, Tonoli, Adorni, Nieling; Zampano, Santoro, Gerli, Pyyhtia, Zanimacchia; Di Mariano, Gliozzi.

Indisponibili: Beyuku

Squalificati: /

Diversi dubbi per Inzaghi in vista del big match contro il Modena. Dopo la sosta, l’allenatore ritrova quasi tutto il gruppo a disposizione e dovrà scegliere con attenzione la formazione. Ranocchia è tornato dall’infortunio e dovrebbe essere convocato, anche se partirà dalla panchina. Buone notizie anche per Gomis, che ha ripreso ad allenarsi regolarmente: resta da valutare se potrà rientrare tra i convocati. Restano invece indisponibili Bardi e Bani, mentre Ceccaroni sarà nuovamente a disposizione dopo aver scontato la squalifica.

DIFESA

Joronen, rientrato dagli impegni con la nazionale finlandese, sarà confermato tra i pali. Al centro della difesa dovrebbe toccare a Peda, chiamato a sostituire l’infortunato Bani. Sul centrosinistra tornerà Ceccaroni, pronto a riprendersi il suo posto dopo la squalifica, mentre nel ruolo di braccetto di destra il favorito per partire titolare è Pierozzi.

CENTROCAMPO

Gyasi è favorito su Diakité per occupare la corsia destra. In mezzo al campo resta vivo il ballottaggio tra tre giocatori per due posti: Segre e Blin partono avanti, ma Gomes sta crescendo e potrebbe guadagnarsi una maglia da titolare. Nessun dubbio invece sulla sinistra, dove agirà Augello. Ranocchia non verrà rischiato: il numero 10 partirà dalla panchina e potrebbe subentrare per uno spezzone, in modo tale da ritrovare gradualmente il ritmo partita.

ATTACCO

Solito dubbio sulla trequarti: Brunori partirà titolare o no? Il capitano, in casa, è sempre stato schierato dal primo minuto, ma Le Douaron sta attraversando un ottimo momento e potrebbe essere favorito dalle condizioni del campo, reso pesante dalla pioggia prevista nei giorni precedenti e durante la gara. Inzaghi valuta le opzioni, con il ballottaggio ancora aperto. Palumbo dovrebbe essere confermato sul centrodestra, mentre davanti ci sarà spazio per Pohjanpalo.

