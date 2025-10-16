Catania, Dini: “Siamo una squadra forte. Salernitana? Sarà una gara bella da giocare”
Andrea Dini, portiere del Catania, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Città di Salerno, soffermandosi sul buon momento degli etnei e sulla prossima sfida di cartello contro la capolista Salernitana, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Massimino”.
“La classifica parla chiaro: siamo in alto e i numeri sono positivi – ha dichiarato Dini –. Non direi che abbiamo superato una crisi, semplicemente ci sono stati momenti in cui altri hanno fatto meglio. La fiducia nel mister non è mai mancata. Catania favorito? Siamo una squadra forte, come tante altre in questo campionato. Sarà una lotta fino alla fine e credo che tutto si deciderà nella seconda metà del girone di ritorno”.
Sul match contro la Salernitana, Dini ha le idee chiare: “Quella di domenica è una di quelle partite belle da giocare, davanti a uno stadio pieno che ci darà quella spinta in più, fondamentale per cercare la vittoria. Dispiace per gli scontri avvenuti lo scorso weekend: sarebbe penalizzante non poter contare sui nostri tifosi in trasferta. Combattere con loro al nostro fianco fa davvero la differenza“.
