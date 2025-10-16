Catania, Dini: "Siamo una squadra forte. Salernitana? Sarà una gara bella da giocare" ​​

Andrea Dini, portiere del Catania, ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Città di Salerno, soffermandosi sul buon momento degli etnei e sulla prossima sfida di cartello contro la capolista Salernitana, in programma domenica 19 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Massimino”.

“La classifica parla chiaro: siamo in alto e i numeri sono positivi – ha dichiarato Dini –. Non direi che abbiamo superato una crisi, semplicemente ci sono stati momenti in cui altri hanno fatto meglio. La fiducia nel mister non è mai mancata. Catania favorito? Siamo una squadra forte, come tante altre in questo campionato. Sarà una lotta fino alla fine e credo che tutto si deciderà nella seconda metà del girone di ritorno”.

Sul match contro la Salernitana, Dini ha le idee chiare: “Quella di domenica è una di quelle partite belle da giocare, davanti a uno stadio pieno che ci darà quella spinta in più, fondamentale per cercare la vittoria. Dispiace per gli scontri avvenuti lo scorso weekend: sarebbe penalizzante non poter contare sui nostri tifosi in trasferta. Combattere con loro al nostro fianco fa davvero la differenza“.







