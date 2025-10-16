Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli / UFFICIALE

Ora è ufficiale: Alessio Dionisi è il nuovo allenatore dell’Empoli. Il tecnico, che ha risolto nelle scorse ore il contratto con il Palermo, ha firmato un biennale.

Per Dionisi si tratta di un ritorno a Empoli. Nel 2021, infatti, grazie al successo per 4-0 contro il Cosenza, ha conquistato la promozione diretta in Serie A con due giornate d’anticipo. Ha concluso la stagione 2020/21 al primo posto con 73 punti, mantenendo inoltre l’imbattibilità casalinga per l’intero campionato.

Curiosità per gli incroci col Palermo. Il 7 dicembre si giocherà al “Castellani”, mentre la sfida al “Barbera” nel girone di ritorno è in programma a febbraio.







La nota dell’Empoli

Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento.

Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico.

Nato ad Abbadia San Salvatore (Siena) l’1 aprile 1980, Alessio Dionisi intraprende la carriera da allenatore nel 2014, guidando l’Olginatese. Successivamente siede sulle panchine di Borgosesia e Fiorenzuola. Nell’estate 2018 approda all’Imolese, in Serie C, con cui conquista il terzo posto in campionato e la semifinale playoff. La stagione seguente guida il Venezia in Serie B, chiudendo all’undicesimo posto. Nel 2020 arriva all’Empoli, conducendo gli azzurri alla promozione in Serie A grazie alla vittoria del campionato a due giornate dal termine della stagione regolare. Al termine di quella stagione, a Dionisi fu assegnata la panchina d’argento, quale miglior tecnico della serie cadetta. Nelle due annate successive è alla guida del Sassuolo in Serie A, centrando un undicesimo e un tredicesimo posto. Nella scorsa stagione ha allenato il Palermo in Serie B.

