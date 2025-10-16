Gravina: "Euro 2032, a oggi San Siro non rientra negli standard" ​​

Gabriele Gravina parla in conferenza stampa al termine del Consiglio Federale. Il numero uno della Figc ha trattato diversi temi, tra i più importanti c’è sicuramente quello riguardante il prossimo playoff che al 99% affronteranno gli azzurri per accedere al Mondiale, ma anche della situazione stadi (in particolare San Siro) per Euro 2032.

Negli ultimi giorni si è rincorsa la voce secondo la quale si ipotizza lo spostamento della giornata di Serie A che a marzo precederà il probabile playoff che gli azzurri dovranno giocare, ma Gravina ci crede poco: “Ipotesi fantasiosa, pensiamo a uno stage il 9-10 febbraio per dimezzare i tempi di distacco da novembre a marzo. Mi sembra ci sia apertura a parlarne, ma abbiamo ancora due partite da disputare e per ora abbiamo raggiunto un obiettivo minimo”.

Su Euro 2032 e sulla situazione San Siro, il presidente è netto: “Esiste una valutazione in atto che richiede il rispetto di alcuni standard della UEFA, non può esserci alcun documento. La decisione spetta poi alla FIGC, ho sentito tante attività a riguardo ma spetta solo a noi. Oggi lo diciamo noi che San Siro non rientra negli standard“.





