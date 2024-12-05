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Serie B, le designazioni arbitrali della 16a giornata

Redazione 05/12/2024 13:02

L’Aia ha reso noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 16a giornata di Serie B.

LE DESIGNAZIONI

JUVE STABIA – SUDTIROL     Venerdì 6/12 h. 20.30

FELICIANI


ZINGARELLI – CATALLO

IV:      MASTRODOMENICO

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

AVAR:        LONGO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)

 

BARI – CESENA    h. 15.00

SANTORO

RICCI – NIEDDA

IV:       ANCORA

VAR:     BARONI

AVAR:       PAGNOTTA

 

CARRARESE – PALERMO     h. 15.00

CREZZINI

CECCONI – FONTANI

IV:       POLI

VAR:       DIONISI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

AVAR:       MARCENARO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)

 

MANTOVA – PISA    h. 15.00

SOZZA

CECCON – GALIMBERTI

IV:     GIANQUINTO

VAR:     CAMPLONE (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

AVAR:     FABBRI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)

 

MODENA – SALERNITANA     h. 15.00

PERENZONI

BERCIGLI – ARACE

IV:      GANDINO

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     DI VUOLO

 

COSENZA – FROSINONE    h. 17.15

AYROLDI 

CIPRESSA – BIFFI

IV:     ALLEGRETTA

VAR:     PAIRETTO

AVAR:      MIELE

 

CATANZARO – BRESCIA    Domenica 8/12 h. 15.00

PERRI

SCARPA M. – MINIUTTI

IV:     VOGLIACCO

VAR:     GUALTIERI

AVAR:     PAIRETTO

 

CREMONESE – REGGIANA    Domenica 8/12 h. 15.00

SCATENA

FONTEMURATO – MASSARA

IV:     BOZZETTO

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      MINELLI

 

SPEZIA – CITTADELLA    Domenica 8/12 h. 15.00

RUTELLA

LO CICERO – TRASCIATTI

IV:      TURRINI

VAR:      MAGGIONI

AVAR:       MONALDI

 

SASSUOLO – SAMPDORIA    Domenica 8/12 h. 17.15

FERRIERI CAPUTI

COSTANZO – CEOLIN

IV:     RINALDI

VAR:      VOLPI

AVAR:       DI PAOLO

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