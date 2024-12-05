Serie B, le designazioni arbitrali della 16a giornata
L’Aia ha reso noti i nominativi degli arbitri, degli assistenti, dei IV Ufficali, dei VAR e degli AVAR che dirigeranno le gare valide per la 16a giornata di Serie B.
LE DESIGNAZIONI
JUVE STABIA – SUDTIROL Venerdì 6/12 h. 20.30
FELICIANI
ZINGARELLI – CATALLO
IV: MASTRODOMENICO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
AVAR: LONGO (ON-SITE STADIO “ROMEO MENTI”)
BARI – CESENA h. 15.00
SANTORO
RICCI – NIEDDA
IV: ANCORA
VAR: BARONI
AVAR: PAGNOTTA
CARRARESE – PALERMO h. 15.00
CREZZINI
CECCONI – FONTANI
IV: POLI
VAR: DIONISI (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
AVAR: MARCENARO (ON-SITE STADIO “DEI MARMI”)
MANTOVA – PISA h. 15.00
SOZZA
CECCON – GALIMBERTI
IV: GIANQUINTO
VAR: CAMPLONE (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
AVAR: FABBRI (ON-SITE STADIO “DANILO MARTELLI”)
MODENA – SALERNITANA h. 15.00
PERENZONI
BERCIGLI – ARACE
IV: GANDINO
VAR: DI MARTINO
AVAR: DI VUOLO
COSENZA – FROSINONE h. 17.15
AYROLDI
CIPRESSA – BIFFI
IV: ALLEGRETTA
VAR: PAIRETTO
AVAR: MIELE
CATANZARO – BRESCIA Domenica 8/12 h. 15.00
PERRI
SCARPA M. – MINIUTTI
IV: VOGLIACCO
VAR: GUALTIERI
AVAR: PAIRETTO
CREMONESE – REGGIANA Domenica 8/12 h. 15.00
SCATENA
FONTEMURATO – MASSARA
IV: BOZZETTO
VAR: GARIGLIO
AVAR: MINELLI
SPEZIA – CITTADELLA Domenica 8/12 h. 15.00
RUTELLA
LO CICERO – TRASCIATTI
IV: TURRINI
VAR: MAGGIONI
AVAR: MONALDI
SASSUOLO – SAMPDORIA Domenica 8/12 h. 17.15
FERRIERI CAPUTI
COSTANZO – CEOLIN
IV: RINALDI
VAR: VOLPI
AVAR: DI PAOLO
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