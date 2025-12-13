Serie C Girone C, 18a giornata: Siracusa in trasferta, c’è Trapani – Cosenza
Due siciliane subito impegnate nelle prime partite della 18a giornata del Girone C di Serie C. Il Siracusa gioca sul campo della Cavese, mentre il Trapani riceve il Cosenza. Sabato il Catania, che affronta il Potenza in trasferta.
LE PARTITE
Sabato 13 dicembre
Cavese – Siracusa: ore 14.30
Picerno – Salernitana: ore 14.30
Trapani – Cosenza: ore 14.30
Domenica 14 dicembre
Atalanta U23 – Sorrento: ore 12.30
Potenza – Catania: ore 14.30
Benevento – Giugliano: ore 17.30
Casertana – Latina: ore 17.30
Altamura – Audace Cerignola: ore 20.30
Lunedì 15 dicembre
Crotone – Casarano: ore 20.30
Foggia – Monopoli: ore 20.30