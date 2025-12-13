Serie C Girone C, 18a giornata: Siracusa in trasferta, c'è Trapani - Cosenza ​​

Serie C Girone C, 18a giornata: Siracusa in trasferta, c’è Trapani – Cosenza

Redazione 13/12/2025 11:09

Due siciliane subito impegnate nelle prime partite della 18a giornata del Girone C di Serie C. Il Siracusa gioca sul campo della Cavese, mentre il Trapani riceve il Cosenza. Sabato il Catania, che affronta il Potenza in trasferta.

LE PARTITE

Sabato 13 dicembre 

Cavese – Siracusa: ore 14.30



Picerno – Salernitana: ore 14.30

Trapani – Cosenza: ore 14.30

Domenica 14 dicembre 

Atalanta U23 – Sorrento: ore 12.30

Potenza – Catania: ore 14.30

Benevento – Giugliano: ore 17.30

Casertana – Latina: ore 17.30

Altamura – Audace Cerignola: ore 20.30

Lunedì 15 dicembre 

Crotone – Casarano: ore 20.30

Foggia – Monopoli: ore 20.30

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *