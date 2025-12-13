Valtolina: "Il Palermo si giocherà i primi due posti con Monza e Venezia" ​​

Fabian Valtolina, ex giocatore di Venezia e Sampdoria tra le altre, è stato intervistato per TuttoB e ha parlato del campionato di Serie B, indicando il Palermo tra le favorite per la promozione.

“Venezia – Monza? È una partita importante per lanciare segnali. Per il Venezia lo è ancor di più perché è dietro in classifica. Di sicuro sarà una gara difficile, però se gli arancioneroverdi ambiscono a un pronto ritorno in Serie A devono cercare di fare risultato pieno. Di fronte, comunque, troveranno un Monza che è la squadra da battere. Credo che queste due compagini, forti e ben allenate, si giocheranno i primi due posti con il Palermo“, afferma.

Sulla sconfitta della Sampdoria al “Barbera”, dice: “Credo che la priorità, adesso, sia fare un po’ di ordine a livello dirigenziale. Quanto alla squadra, non mi pare molto competitiva… Sicuramente ci sarà da soffrire, però mi auguro che possa sfangarla perché Genova è una piazza importantissima”.







