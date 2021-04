Torna in campo di mercoledì il Girone C di Serie C per i recuperi validi per la 32a e 28a giornata di campionato. Il Palermo guidato da Filippi incontra il Monopoli di Scienza vessato dal Covid.

La Ternana dei record, invece, sfiderà la Cavese ultima in classifica con 16 punti che ha da poco cambiato allenatore: al posto di Campilongo è arrivato Maiuri per dare la scossa. Entrambe le gare si giocano alle 15.00.

Il programma:





Monopoli – Palermo: ore 15.00

Ternana – Cavese: ore 15.00

LA CLASSIFICA (aggiornata dopo la 34a giornata)

1. Ternana* – 81

—

2. Avellino* – 63

3. Bari* – 59

4. Catanzaro* – 58

5. Catania* – 52

6. Juve Stabia*– 52

7. Foggia** – 47

8. Teramo* – 45

9. Palermo*** – 42

10. Casertana** – 41

—

11. Virtus Francavilla – 37

12. Viterbese* – 36

13. Potenza – 35

14. Turris* – 35

15. Monopoli**** – 34

—

16. Vibonese* – 31

17. Paganese* – 27

18. Bisceglie* – 24

19. Cavese**– 16

*(Una partita in meno)

Catania penalizzato di 2 punti; Trapani escluso

LEGGI ANCHE

CHAMPIONS LEAGUE, QUARTI DI FINALE: I RISULTATI