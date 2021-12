MSL-NO-BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447

La 18a giornata del girone C di Serie C si apre con due gare alle 14.30: in campo Campobasso – Catanzaro e Monterosi – Fidelis Andria. In questo turno, la gara sicuramente più interessante è il derby della Sicilia: Catania – Palermo.

I RISULTATI LIVE

Sabato 11 dicembre

Campobasso – Catanzaro: 0 – 2 Marcatori: 33′ p.t. Bombagi (CT), 46′ p.t. Vazquez (CT)

Monterosi – Fidelis Andria: 0 – 0

Juve Stabia – Potenza: 0 – 0

Foggia – Virtus Francavilla: ore 17.30

Picerno – Paganese: ore 17.30

Domenica 12 dicembre

Catania – Palermo: ore 14.30

Monopoli – Latina: ore 14.30

Turris – Messina: ore 14.30

Vibonese – Avellino: ore 14.30

Bari – Taranto: ore 17.30