Il Catania si aggiudica per 3 a 1 il derby di Sicilia con il Trapani, la partita più importante della giornata di serie C. Una gara avvincente, emozionante con la capolista granata che può recriminare per un rigore sbagliato da Tulli nel primo tempo, sul risultato di 0 a 0.

Il rigore avrebbe potuto cambiare il corso della partita mentre invece gli etnei – sempre più favoriti per la promozione – hanno dilagato nella ripresa. Nel giro di 13 minuti, tra il 3′ e il 16′ del secondo tempo, prima Lodi, poi Marotta e quindi ancora Lodi hanno “chiuso” la gara costringendo il Trapani capolista alla prima sconfitta stagionale. Il gol di Corapi, al 25′ del secondo tempo, non ha di fatto riaperto la partita. In pieno recupero espulso il catanese Vassallo.

PUSCAS, ALTRI DUE GOL CON LA ROMANIA

I granata avevano subito un solo gol in sei partite, ne hanno beccato tre in poco più di 10 minuti. Ora il primato vacilla perchè la Juve Stabia ha sbancato Catanzaro (0 a 3) e segue in classifica di appena un punto ma con due partite in meno (cinque vittorie su 5 per i campani).

Il Catania invece è già al terzo posto (3 vittorie e un pareggio a Caserta) nonostante abbia giocato solo 4 partite. Fa festa sugli spalti il popolo del Massimino, ancora una volta molto numeroso.