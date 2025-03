Serie D, amaro pari per l’Acireale con l’Akragas ultima. Chianese: “Niente attenuanti”

Dopo la grandissima vittoria contro il Siracusa una settimana fa, non riesce a proseguire con il giusto passo l’Acireale che non va oltre un deludente 0 – 0 contro il fanalino di coda Akragas nella 26a giornata del campionato di Serie D Girone I.

Partono bene i granata che sfiorano più volte il vantaggio nella prima frazione con Mokulu due volte e con Sueva poi. Il tempo scorre e gli akragantini si difendono sempre con più attenzione non lasciando spazi. Nella ripresa i granata restano anche in 10 per il rosso a Romano e la partita si mette anche in salita, con la truppa di Chianese che non riesce a trovare il giusto varco per sfondare.

Con questo pari i granata salgono a 27 punti, gli stessi dell’Enna al quintultimo posto che significherebbe non giocare i play out in virtù degli scontri diretti. Resta in fondo alla classifica l’Akragas che ha ormai le speranze di evitare la retrocessione diretta appese ad un filo sottilissimo. Domenica prossima i granata acesi ospiteranno il Licata in un altro scontro che può valere un intero campionato.





Mauro Chianese, tecnico dei granata, ha commentato così la sfida con l’Akragas: “Siamo stati lenti, prevedibili, loro hanno fatto una partita di contenimento chiudendo ogni spazio. Ci mancavano un paio di pedine importanti, ma non voglio assolutamente attenuanti, sicuramente l’espulsione a 20 minuti dalla fine ha frenato la squadra, probabilmente in 11 contro 11 c’erano più possibilità di spuntarla nel finale”.

Chianese esprime un pizzico di amarezza: “Un punto è sicuramente meglio di niente, la classifica dice che siamo a pari punti con l’Enna ma fuori dai play out. L’Akragas ha giocato solo per il pari, mi ha stupito perché vista la situazione che hanno in classifica pensavo volessero giocarsela più a viso aperto. Più che giocare a calcio i nostri avversari hanno solo pensato a non prendere gol”.

