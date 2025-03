Palermo Futsal Club, gol e spettacolo: pareggio in Coppa contro il Pioppo

Termina con il risultato di 3 – 3 la grande sfida valevole per il terzo turno di coppa tra Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal. Le due squadre, con grandi cornici di pubblico a seguito, hanno rimandato il discorso qualificazione in coppa al mese di aprile, quando si affronteranno per la gara di ritorno. Ad andare in rete per i rosanero Sujon (doppietta) e Franco.

La prima frazione è a tinte rosanero. Il portiere dei gialloverdi Costanzo sfodera diverse parate decisive, rispondendo alle conclusioni di Franco e Gennaro. Alla metà del primo tempo Sujon, feroce nel recupero palla, buca il portiere ex Atletico Monreale per la rete del 1-0. Passano una manciata di minuti e Pisani, anche lui dopo un ottimo recupero palla, inventa una giocata in contropiede per il tap-in di Franco. I rosanero chiudono la prima frazione in vantaggio di due reti.

Il secondo tempo si apre con il Palermo Futsal Club che flirta con il tris ma un incredibile Costanzo chiude la saracinesca. I rosanero sprecano troppo e il Pioppo ritorna in partita con lo scavetto di Vultaggio, sull’’incomprensione di Raccampo e Chinnici. Lo stesso Chinnici, autore di una prestazione magistrale, si rende protagonista in negativo di uno sfortunatissimo autogol che riporta la gara sul 2-2. A 10 minuti dalla fine, con tante parate di Costanzo, Sujon cerca e trova il jolly da fuori con una conclusione imprendibile sotto l’incrocio dei pali. Pioppo che attacca con Raccampo che respinge i tiri di Lanza, ma non può nulla sul pallone a secondo palo offerto dall’ex Alongi per l’arrivo di Ciolino. Dopo più di 60 minuti di fuoco il signor Sparacello decreta la fine della partita.





Sfida bellissima tra queste due giovani società che si sono date battaglia dal primo all’ultimo minuto della partita. Il destino in coppa di Palermo Futsal Club e Pioppo Futsal è rimandato alla gara di ritorno. Prossimo appuntamento in campionato proprio contro i gialloverdi. La classifica evidenzia i rosanero al secondo posto con 42 punti, alla ricerca del sorpasso sul Pioppo Futsal primo a quota 44. La gara è prevista per sabato 8 marzo alle ore 17:00 al Tocha Stadium.