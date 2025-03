Serie D, Gueye (Sancataldese): “I nostri tifosi ci porteranno alla salvezza diretta”

Il campionato di Serie D girone I si ferma per l’ultima sosta della stagione prima del rush finale che vede tutti i verdetti ancora da definire. A lottare per la salvezza c’è la Sancataldese, trascinata dai gol di Chris Gueye, con lui abbiamo fatto il punto della situazione.

Domenica scorsa ha segnato gol pesantissimi per una vittoria preziosa…

“Sono veramente molto felice per la doppietta, ma soprattutto per la vittoria. I tre punti erano fondamentali per continuare ad inseguire l’obiettivo salvezza diretta e ovviamente sono entusiasta di avere aiutato la squadra a portare a casa l’intera posta in palio in uno scontro diretto”.





Dopo una vittoria così importante, la sosta è un bene?

“Sì, penso che bisogna guardare gli aspetti positivi. Recuperiamo energie e gli infortunati, abbiamo inoltre più tempo per lavorare e prepararci per tornare in campo. La società non ci fa mancare niente, col mister stiamo lavorando molto bene e ci sono tutti i presupposti per chiudere la stagione nel miglior modo possibile”.

La lotta per la salvezza è aperta, quanto credete nella possibilità di ottenere la permanenza nella categoria senza passare dal play out?

“Questo è sicuramente il nostro obiettivo. Pensiamo ad una partita alla volta, ma abbiamo tanti scontri diretti in casa e quindi il nostro destino in mano. Sono fiducioso, abbiamo tutte le carte in regola per festeggiare la salvezza e raggiungere l’obiettivo di inizio stagione”.

Quindi i vostri tifosi possono fare la differenza…

“Come dicevo, abbiamo tanti scontri diretti in casa e dobbiamo assolutamente sfruttare questo fattore. I nostri tifosi hanno passione, ci credono tanto e noi insieme a loro. Sono certo che ci daranno una grande spinta in tutte le gare rimanenti, penso che nel nostro terreno di gioco possiamo giocarcela con qualsiasi avversario”.

Al rientro in campo dovrete però vedervela contro la Scafatese, terza forza del girone…

“Stiamo già lavorando per questa partita. Sicuramente loro sono una squadra forte, ma come accennavo penso che tra le mura amiche possiamo battere chiunque. Ce la giocheremo e speriamo di ottenere altri tre punti che possono essere determinanti per la salvezza”.

LEGGI ANCHE

SERIE D, STRANO: “PROMOZIONE E SALVEZZA AL FOTOFINISH. L’AKRAGAS…”

SERIE D, IGNOFFO: “SIRACUSA MERITA LA PROMOZIONE IN C”

NISSA, ROTULO: “PRESTO PER FARE BILANCI. PLAY OFF? CI PROVIAMO”