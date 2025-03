Palermo, caccia al sesto risultato utile di fila: sfida cruciale con la Cremonese

Il Palermo va a caccia del sesto risultato utile di fila. Le recenti prestazioni hanno portato i rosanero a quota 39 punti, appena quattro in meno del Catanzaro che occupa attualmente il quinto posto, piazzamento che garantirebbe un incrocio indubbiamente più ‘comodo’ in vista dei playoff. La partita con la Cremonese diventa ancora più delicata proprio perché la squadra di Dionisi è a -6 dai grigiorossi, quarti in graduatoria

Nella stagione corrente, il Palermo è già stato imbattuto per cinque turni di fila, con riferimento ai risultati ottenuti tra la 3a e la 7a giornata, quando il Palermo mise a referto tre vittorie (Cremonese – Palermo 0 – 1, Juve Stabia – Palermo 1 – 3 e Südtirol – Palermo 1 -3) e due pareggi (Palermo – Cosenza 1 – 1 e Palermo – Cesena 1 – 1).

I cinque risultati utili consecutivi portarono il Palermo sino al sesto posto a quota 11 punti, a -5 dal primato allora del Pisa, a quota 16. La striscia positiva fu poi interrotta dalla sconfitta casalinga contro la Salernitana (0 – 1) del 6 ottobre scorso, nella sfida valevole per l’8a giornata di campionato.





Nel prossimo match contro la Cremonese i rosanero dunque inseguiranno il sesto risultato utile di fila, un filotto che manca dalla stagione scorsa, quando tra la 21a giornata e la 26a, sotto la guida di Corini, il Palermo collezionò quattro vittorie (Palermo – Modena 4 – 2, Palermo – Bari 3 -0, FeralpiSalò – Palermo 1 – 2 e Palermo – Como 3 -0) e due pareggi (Catanzaro – Palermo 1 – 1 e Cremonese – Palermo 2 – 2).

Un precedente… da record

Se sei risultati utili di fila rappresenterebbero già un ottimo traguardo, i tifosi rosanero dalla memoria più lunga ricorderanno certamente il record di imbattibilità di ben 20 turni stabilito sotto la gestione Iachini, nel corso della stagione 2013/14, quando il Palermo di Dybala e Vazquez incantava la Serie B.

Infatti le 14 vittorie e i 6 pareggi messi a referto tra la 20a e la 39a giornata (il campionato allora annoverava 22 squadre) contribuirono in maniera decisiva al primo posto nella classifica finale, con 86 punti conquistati.

La delicata sfida contro la Cremonese, che i rosanero avranno il vantaggio di affrontare davanti al proprio pubblico, rappresenta dunque una ghiotta occasione per accorciare le distanze con chi staziona davanti in classifica. Vincere non solo allungherebbe la striscia positiva, ma soprattutto significherebbe tornare a fare la voce grossa con una delle grandi della cadetteria: un risultato che darebbe una dose di fiducia a una squadra apparsa in crescita nelle ultime settimane.

