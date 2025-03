Palermo, grande notte al “Barbera”: serve l’impresa contro la Cremonese

Al Palermo serve una grande notte. I rosanero si presentano al match contro la Cremonese quarta in classifica dopo cinque risultati utili di fila che hanno dato fiducia alla squadra e rinvigorito l’ambiente, deluso da una stagione finora dimenticabile.

Il Palermo punta a battere la Cremonese per accorciare sul quarto posto, ora distante sei punti. La squadra di Stroppa è reduce da una grandissima vittoria contro il Catanzaro per 4 – 0, ma si è trattato dell’unico successo negli ultimi quattro impegni di campionato (dopo due pareggi e una sconfitta).

Una vittoria consentirebbe al Palermo potenzialmente di fare un doppio salto in classifica (dall’ottavo al sesto posto) e di ritrovarsi a soli tre punti dalla quarta posizione. Servirà il “Barbera” delle grandi occasioni per trascinare la squadra a un risultato che darebbe un senso diverso al finale di regular season.





Il cammino della Cremonese

I grigiorossi hanno sin qui collezionato 45 punti nelle 29 gare di campionato disputate sino ad ora, a fronte di 12 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Uno score che vale l’attuale quarto posto in classifica.

In trasferta la Cremonese ha saputo farsi valere come testimoniano i 22 punti raccolti grazie a sei vittorie, quattro pareggi e quattro sconfitte. I gol messi a segno lontano da casa sono stati 23 mentre 14 sono stati quelli subiti.

L’ultimo turno di campionato coincide anche con la vittoria più recente della squadra di Stroppa: l’uragano grigiorosso si è abbattuto sul Catanzaro in un importante scontro diretto, 4 – 0 il finale. Sugli scudi Johnsen (doppietta), a segno anche Ravanelli e De Luca in una partita dominata dall’inizio alla fine dalla squadra di Stroppa, favorita anche da due sanguinosi errori in fase difensiva da parte degli ospiti.

A Palermo mancherà il grande ex, nonché stella della sua attuale squadra, Vazquez (nove gol, due assist), a causa di una lunga squalifica da scontare per insulti razzisti ai danni di un avversario. In attacco spazio allora al rapidissimo Johnsen (cinque gol, cinque assist) e al fantasista Vandeputte (tre gol, nove assist), alle spalle di De Luca (cinque gol, un assist). A centrocampo occhi puntati sugli inserimenti offensivi di Collocolo (cinque gol, un assist) che sa come far male alle difese avversarie.

LEGGI ANCHE

PALERMO – CREMONESE, LE PROBABILI FORMAZIONI