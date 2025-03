Serie D, Rotulo (Nissa): “Stagione buona ma è presto per un bilancio. Play off? Ci proviamo”

Il campionato di Serie D girone I si ferma per una settimana per l’ultima sosta della stagione prima del rush finale. Abbiamo fatto il punto della situazione con Riccardo Rotulo, centrocampista della Nissa, che è tra le rivelazioni di questa stagione.

È lecito dire che siete la rivelazione di questa stagione?

“I bilanci si fanno alla fine, quando cala il sipario sul campionato 2024/2025. Indubbiamente abbiamo vissuto un’ottima annata, C’è un pizzico di rammarico per avere perso punti alla nostra portata per strada, questo significava che oggi staremmo parlando di zona play off. In ogni caso mancano ancora sette giornate, alla fine tireremo le somme”.





Adesso la sosta, è un bene o un male fermarvi per due settimane?

“Può essere sia un bene che un male. Se guardo il bicchiere mezzo pieno, possiamo tirare un poco il fiato, considerando che è stata una stagione molto tirata e ricaricare un poco le energie ci fa bene. Dall’altro canto però eravamo reduci da due grandi vittorie con Igea e Scafatese, stiamo bene e giochiamo bene, quindi avremmo volentieri cavalcato l’onda del momento positivo continuando a giocare”.

Ha accennato al treno play off. Ci si può ancora credere?

“Sembra una frase fatta, ma davvero ci siamo posti l’obiettivo di pensare ad una partita alla volta. Poi, alla fine della stagione, quello che verrà ci prenderemo. Ovviamente, finché la matematica ce lo permette continuiamo a crederci e ce la mettiamo tutta, ma sappiamo che non dipenderà solo da noi”.

Al rientro in campo sfiderete un Sant’Agata affamato di punti salvezza…

“Ha detto bene, penso che loro giocheranno col coltello tra i denti per cercare di continuare a inseguire la salvezza. In questo periodo della stagione queste sono le partite più difficili, mi aspetto una gara molto tosta. Anche noi però abbiamo ancora fame di punti e come ogni domenica giocheremo per vincere”.

