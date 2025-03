Serie D, il Siracusa riparte di slancio. Il patron Ricci: “Ma il campionato è apertissimo”

Il Siracusa nell’ultimo turno di Serie D girone I ha consolidato il primato in classifica, dimenticando così l’ultima trasferta non certo positiva sul campo dell’Acireale. Per gli azzurri un netto 2-0 sul campo di un comunque ottimo Enna.

Aretusei quindi al primo posto della classifica a quota 63 punti ancora a +3 sulla Reggina seconda. La truppa del tecnico Turati, al ritorno in campo dopo la sosta, ospiterà al “De Simone” una CastrumFavara che naviga in una posizione di metà classifica quasi tranquilla.

Alessandro Ricci, patron del Siracusa, ha parlato così: “Siamo reduci da una vittoria veramente preziosa anche perché arrivata su un terreno di gioco al limite della praticabilità. Nonostante questo siamo stati bravi a gestire la partita dal primo all’ultimo minuto, creando tante occasioni e finalizzandone un paio”.





“La classifica dice che attualmente a lottare per il primo posto siamo noi e la Reggina, ma tra meno di un mese sfideremo la Scafatese terza e sarà una partita importantissima. Ci sono 21 punti in palio, sette finali da giocare e quindi ancora questo torneo è tutto da scrivere”, ha proseguito il patron azzurro.

Ricci poi elogia la squadra: “Stiamo mettendo un mattone dopo l’altro per costruire il nostro percorso. Abbiamo imparato la lezione di Acireale, questa squadra mi piace perché lotta palla su palla, azione su azione. C’è consapevolezza che il lavoro fatto finora stia giovando sia a livello di squadra che di singoli, se devo trovare un piccolo neo vorrei che avessimo un pizzico di cinismo in più, Comunque siamo soddisfatti perché stiamo lavorando da luglio e oggi si vedono i frutti”.

