Spezia, Pio Esposito: “Serie A obiettivo concreto. Playoff? Difficile vedere un divario di 15 punti”

Parla Pio Esposito, attaccante dello Spezia e rivelazione del campionato cadetto. Il centravanti, autore finora di 14 gol in 26 presenze, ha rilasciato un’intervista a Tmw, dichiarando che ora la Serie A è un obiettivo concreto.

“Il nostro sogno, a questo punto del campionato, è inevitabile sia un obiettivo, lo dico da tempo e sono stato il primo a sfatare il tabù perché conosco la mia squadra, so quanto siamo forti: è inutile nasconderci. Però siamo terzi, al momento in Serie A sarebbe il Pisa, inoltre mancano ancora nove gare, quindi 27 punti totali: tutto può accadere e noi dobbiamo farci trovare pronti”.

Poi sulla situazione del playoff, il centravanti si è espresso così: “Visto anche il potenziale delle dirette concorrenti, credo sia impossibile arrivare a un divario di 15 punti, situazione che per altro non so quante volte si sia vista in Serie B. A ogni modo, noi dobbiamo pensare a fare più possibili per centrare l’obiettivo, pensiamo solo a vincere perché l’importante è appunto raggiungere ciò che vogliamo: il come, è meno rilevante”.





