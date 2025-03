Trapani, Malomo: “Fisicamente sto bene, sono pronto ad affrontare Lescano”

Turno infrasettimanale nel Girone C di Serie C. Occhi puntati sulla sfida dello Stadio Provinciale tra Trapani e Avellino, dove Lescano, ex di turno, affronterà la sua ex squadra. In merito si è espresso ai microfoni di TeleSud uno dei suoi ex compagni, Alessandro Malomo, parlandone così.

“L’ultima partita ero in panchina, ora sto bene spero di giocare mercoledì e dare qualche calcio a Lescano, in allenamento mi tenevo per non fargli male in vista della domenica, ora sono più libero. Sono un difensore aggressivo, lui soffre il contatto fisico, trucchi per marcarlo non ce ne sono, in area è letale, puoi fare quello che vuoi ma sa sempre come piazzare la palla, dovremo fare attenzione”.

Entrambe le squadre arrivano con due morali diametralmente opposti. Il Trapani reduce da due sconfitte consecutive cerca il riscatto con l’obiettivo di rilanciarsi. L’Avellino, invece, vive un periodo molto positivo condito da sette vittorie nelle ultime otto partite.





