Serie D, passo indietro del Ragusa. Erra: “Sfruttiamo la sosta per ricaricare le energie”

Battuta d’arresto nell’ultimo turno di Serie D girone I per il Ragusa che inciampa tra le mura amiche contro una Vibonese cinica alla quale basta un gol per portare a casa l’intera posta in palio e consolidare una posizione play off.

Non può ancora dormire del tutto sogni tranquilli il Ragusa che, con i suoi 32 punti, è ancora in una zona sicura della graduatoria con un +5 sulle sabbie mobili dei play out ma deve ancora fare quei 5/6 punti che consentono di raggiungere la quota salvezza.

Alessandro Erra, tecnico del Ragusa, ha spiegato con amarezza l’ultima sconfitta: “È stata una partita sostanzialmente equilibrata, soprattutto nella prima frazione. Il loro gol prima dell’intervallo ovviamente ha cambiato l’andazzo della ripresa e a tratti ci siamo sbilanciati, disuniti. La Vibonese ha quindi usato ogni mezzo per fare ostruzionismo, da finti crampi a perdite di tempo di vario genere”.





“Sicuramente è un piccolo passo indietro rispetto alle ultime partite, ma non mi preoccupa perché fisiologicamente poteva starci. Facciamo mea culpa, ci rimbocchiamo le maniche e guardiamo avanti”, ha proseguito il tecnico ibleo.

Erra ha parlato della sosta: “Adesso c’è una settimana di sosta, la sfrutteremo per ricaricare le energie e recuperare chi ha qualche acciacco di troppo così da ripartire con un nuovo slancio. Studieremo gli errori commessi contro la Vibonese per non ripeterli”.

