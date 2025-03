Serie D, Passiatore (Enna): “Dobbiamo migliorare ed essere più squadra”

L’Enna ha cambiato guida tecnica una settimana fa e l’esordio con la nuova gestione è stato positivo dal punto di vista della prestazione, meno da quello del risultato perché è arrivata una sconfitta casalinga contro la capolista Siracusa.

I neroverdi stazionano al quintultimo posto del campionato di Serie D girone I, a pari punti con la Sancataldese a quota 27, a -3 dalla zona salvezza diretta. Se il campionato finisse oggi giocherebbero sì il play out, ma tra le mura amiche dello stadio “Gaeta”.

Francesco Passiatore, tecnico dell’Enna, ha detto: “Prima della partita con il Siracusa quasi si sentiva nell’aria la sensazione che il risultato fosse scontato e questo non lo accetto. Nel calcio nessuno parte in svantaggio, le gare si iniziano sempre 11 contro 11. Massimo rispetto per gli aretusei, ma dovevamo gestire meglio molte situazioni e prendere decisioni migliori”.





“Dobbiamo migliorare, voglio vedere una squadra che giochi da squadra e che si affidi al gruppo nei momenti di difficoltà. A prescindere dal risultato di domenica, sono soddisfatto dalle risposte che mi hanno dato i ragazzi solo dopo pochi giorni di lavoro insieme”, ha proseguito Passiatore.

Il tecnico gialloverde ha poi parlato della corsa salvezza: “Questa categoria è ormai semi-professionistica, tutti dobbiamo provare a dare qualcosa in più. Dobbiamo gestire tante cose, restare vigili e soprattutto lavorare, lavorare e lavorare”.

