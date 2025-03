Stadi, il Manchester United: “Progetto per il nuovo Old Trafford, avrà 100 mila posti” / FOTO

“Un nuovo stadio da 100.000 posti sarà il fulcro della riqualificazione dell’Old Trafford“. E’ quanto comunicato dal Manchester United nella sua pagina Instagram: è infatti pronto il progetto per l’ammodernamento del celebre stadio.

Il comunicato del club inglese arriva pochi giorni dopo quello pubblicato dai cugini del City: anche l’altro club di Manchester procederà al restyling dello stadio Etihad, pronto un progetto da 363 milioni.

IL COMUNICATO

Il Manchester United ha dato il suo sostegno al programma di crescita del governo annunciando la sua intenzione di perseguire un nuovo stadio da 100.000 posti a sedere come fulcro della riqualificazione dell’area di Old Trafford. Lo stadio e il più ampio progetto di riqualificazione hanno il potenziale per fornire 7,3 miliardi di sterline in più all’anno all’economia del Regno Unito, il che porta benefici sociali ed economici su larga scala alla comunità e alla regione più ampia, tra cui la possibile creazione di 92.000 nuovi posti di lavoro, oltre 17.000 nuove case e l’arrivo di 1,8 milioni di visitatori in più all’anno.





Immagini concettuali e modelli in scala di come potrebbero apparire il nuovo stadio e l’area circostante sono stati svelati martedì da Foster + Partners, il gruppo di architettura incaricato di progettare il distretto dello stadio. Questi forniranno un piano generale per lavori di fattibilità, consulenza, progettazione e pianificazione più dettagliati mentre il progetto entra in una nuova fase.