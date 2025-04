Serie D, il Siracusa riprende la marcia: battuto il Paternò. La Reggina non molla

Si è giocata oggi la 32a e terzultima giornata del campionato di Serie D girone I. Il Siracusa, consolida il primo posto battendo con un roboante 3-0 il Paternò e mantenendo il distacco dalla Reggina che contemporaneamente ha battuto il Locri fanalino di coda a domicilio.

Gli aretusei raggiungo così quota 72 punti in classifica con il fiato sul collo dei calabresi che arrivano a 71. Negli ultimi 180 minuti del campionato si deciderà tutto.

Nel primo tempo partono forte gli ospiti che dopo cinque minuti trovano il vantaggio con Marco Greco, ma l’arbitro annulla tutto per un tocco di mano. Al quarto d’ora risponde Limonelli con una botta dalla distanza, mira imprecisa. Gara che resta equilibrate con entrambe le squadre che giocano a viso aperto. Prima dell’intervallo Di Grazia a giro colpisce il palo.





Nella ripresa pronti-via e già al 48’ il Siracusa trova il vantaggio: Di Grazia calcia in area velenosamente, Panarello nel tentativo di anticipare un avversario svirgola nella propria porta. AL 50’ secondo legno di giornata per gli azzurri, questa volta con Alma. Al 60’ il Siracusa trova il raddoppio con il solito Di Grazia che è bravo a trovare il varco giusto. La truppa di Turati adesso è in controllo e all’b’ trova anche il tris con Longo che chiude i conti.

