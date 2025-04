Iachini: “Samp, qualche contatto c’è stato. Faccio un grande tifo per chi è lì”

Giuseppe Iachini, ex allenatore di Palermo e Sampdoria tra le atre, ha rilasciato un’intervista a Il Secolo XIX, e tra i tanti temi affrontati, il tecnico si è soffermato proprio sui blucerchiati, che nell’ultima giornata di Serie B è tornata alla vittoria dopo sette partite battendo in casa di misura il Cittadella.

“Qualche contatto c’è stato. Sarei tornato di corsa, lo sapete. Ora faccio un grande tifo per chi è lì. Sono tutte persone che conosco bene, sin dai tempi in cui eravamo calciatori. Con Evani ho giocato nella Nazionale olimpica, con Lombardo ci siamo incrociati spesso da avversari: lui con Samp e Cremonese, io con Fiorentina e Ascoli. Il direttore sportivo Andrea Mancini era alla Fiorentina quando la allenavo io”.

“La tensione è altissima. In meno di venti giorni si deciderà tutto. Servono concentrazione, organizzazione, e la giusta mentalità per far girare gli episodi a proprio favore. Come ha fatto la Samp con il Cittadella: ha faticato, poi è arrivato il gol di Sibilli ed è cambiato tutto. A Castellammare servirà una grande prestazione: la Juve Stabia è un avversario tosto” dichiara l’allenatore.





LEGGI ANCHE

POHJANPALO MEGLIO DI AMAURI E TONI