Torre del Grifo, niente da fare: deserta la settima asta

Ancora un nulla di fatto: anche la settima asta per l’acquisizione di Torre del Grifo è andata deserta. Nemmeno il nuovo prezzo base di 7,2 milioni di euro – ulteriormente ribassato rispetto agli 8,1 milioni della precedente asta – è riuscito ad attirare investitori disposti a presentare un’offerta ufficiale per l’ex centro sportivo del Catania.

Nonostante i continui ribassi, l’interesse resta nullo. Dal valore iniziale di 28,9 milioni di euro si è scesi di oltre 20 milioni, ma nessun accordo è stato raggiunto. In questi giorni, Vincenzo Grella e Rosario Pelligra – rispettivamente vicepresidente e presidente del Catania – si trovano in Australia, e non è escluso che tra i temi in discussione ci sia proprio una strategia per l’acquisizione del centro.

Lo stesso Pelligra, dopo la partita contro la Casertana del 16 febbraio 2025, era tornato a Catania per valutare da vicino la situazione di Torre del Grifo. L’obiettivo del presidente rossazzurro resta quello di trasformare la struttura in una risorsa sostenibile per il club. Al momento, però, tutto resta fermo: l’ennesima asta non ha prodotto risultati e il futuro di Torre del Grifo appare sempre più incerto.





