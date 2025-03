Serie D, l’Akragas si ritira dal campionato / UFFICIALE

La notizia era nell’aria da alcuni giorni, adesso è arrivata anche l’ufficialità. L’Akragas si ritira dal campionato di Serie D girone I e dunque non disputerà le ultime sette giornate della stagione 2024/2025. La prima a beneficiarne sarà il Licata che dunque, vista la sosta programmata per l’intero campionato, riposerà per due settimane di fila.

La conseguenza immediata – con il regolamento in vigore da quest’anno – è che vengono di fatto azzerate tutte le partite di campionato dell’Akragas e dunque verranno tolti i punti alle squadre che hanno fatto risultato contro gli agrigentini: come avviene anche per il campionato di serie C dove sono state penalizzate tutte le squadre che avevano conquistato punti contro Taranto e Turris che sono state estromesse dal campionato.

Cambia quindi la fisionomia della classifica: in testa il Siracusa perde i tre punti conquistati all’andata mentre la Reggina ne perde 4 conquistati in due partite. In pratica la situazione cambia i meglio per la squadra calabrese che potrà approfittarne nella domenica in cui il Siracusa non giocherà il suo turno di campionato con l’Akragas. Prima dell’esclusione dell’Akragas il distacco era di tre punti, adesso potrebbe teoricamente ridursi a uno.





Modifiche anche in coda alla classifica, con qualche beneficio per il Licata che scavalca il Sant’Agata che contro l’Akragas aveva conquistato dei punti e adesso si ritrova in fondo alla classifica con il Locri.

Questo uno stralcio del comunicato diffuso dal club agrigentino.

“La Società dell’Akragas comunica ufficialmente di aver trasmesso alla Lega Nazionale Dilettanti la propria rinuncia improrogabile alla prosecuzione del campionato di Serie D, girone I. Dopo un’attenta e sofferta valutazione, il club ha preso atto dell’impossibilità di garantire la continuità della stagione agonistica a causa di difficoltà gestionali ed economiche che non consentono di proseguire il percorso intrapreso.

“Nonostante questa difficile decisione, la Società conferma il proprio impegno nella crescita dei giovani talenti e proseguirà regolarmente le attività del settore giovanile, con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo al movimento calcistico locale”.

