Sciacca sconfitto dal Barletta: addio alla Coppa Italia

Lo Sciacca é fuori dalla Coppa Italia. I siciliani non riescono a sfruttare il buon pareggio ottenuto nella gara d’andata contro il blasonato Barletta e devono arrendersi alla rete di Lattanzio nel primo tempo. I biancorossi hanno potuto contare su una cornice di pubblico da categoria superiore: lo stadio “Putilli” era infatti praticamente sold out e ha incitato i pugliesi per tutti i 90 minuti.

La partita é rimasta bloccata per la prima mezz’ora. Poi, al 28’, l’episodio che ha stappato e deciso il match: cross dalla trequarti di Bernaola che, dopo aver ricevuto da una punizione di Mariani, mette il pallone sulla testa di Lattanzio. Il numero 21 biancorosso tenta una sponda in area, ma la traiettoria é insidiosa e la sfera si insacca alle spalle di Jaber.

Nel secondo tempo il gioco é stato abbastanza spezzettato tra diversi falli (cinque sono state le ammonizioni) e varie perdite di tempo da parte della squadra di casa. Tuttavia il Barletta ha amministrato il vantaggio con un buon possesso palla, mentre i neroverdi non sono riusciti a rendersi particolarmente pericolosi dalle parti della retroguardia pugliese, al netto di una clamorosa occasione nei minuti finali, quando il numero 9, Kari, ha incornato da una palla inattiva ma Staropoli ha respinto con un autentico miracolo.





In semifinale andrà dunque il Barletta. Finisce così il sogno Coppa Italia per lo Sciacca, che esce comunque a testa alta dalla competizione. Il prossimo impegno per i siciliani sarà in campionato, nel girone A, con una trasferta insidiosa a Marsala, domenica 16 marzo. L’obiettivo della truppa del tecnico Angelo Galfano é quello di confermare il terzo posto nel girone in ottica playoff.